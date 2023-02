Parcheggi interrati al Vomero, domani la manifestazione di protesta "No box" Associazioni e comitati si oppongono al maxi parcheggio nella zona di piazza degli Artisti

Si terrà domani domenica 12 febbraio alle ore 11.00 presso il Parco Mascagna l'assemblea pubblica della rete sociale di associazioni e comitati "No box", che ha messo in campo una serie di iniziative di protesta nei confronti della decisione del Comune di Napoli di realizzare centinaia di box interrati nella zona di piazza degli Artisti, via Tino di Camaino e via Casale de Bustis.

L’amministrazione comunale ha confermato la propria decisione di voler procedere alla realizzazione di 900 box privati interrati nel sottosuolo di piazza degli Artisti, via Casale De Bustis e via Tino di Camaino. Così, domenica 12 febbraio alle 11, si terrà al Parco Mascagna una manifestazione promossa da tante associazioni, per ricordare al Comune di Napoli che la città è fatta per gli umani e non per le macchine. Dopo tanti anni, tra parcheggi bloccati che hanno creato più danni che vantaggi alla mobilità e quindi alla popolazione, quando sembrava che l’argomento box e parcheggi sotterranei fosse stato archiviato, la nuova giunta torna a riproporre il vecchio", afferma la consigliera regionale Maria Muscarà.