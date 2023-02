Napoli: al Vomero strade al buio per frequenti black out Capodanno. "Situazioni che creano problemi di sicurezza ai residenti"

"Anche ieri sera, come già mi era stato segnalato da alcuni residenti nei giorni scorsi, alcuni tratti di strada al Vomero sono rimasti al buio – afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero -. In particolare il problema ha riguardato il tratto a monte di via Scarlatti, via Morghen e i tratti di strada limitrofi

Si pensava – sottolinea Capodanno – che, a seguito delle segnalazioni effettuate nei giorni scorsi per lo stesso guasto all’impianto di pubblica illuminazione, nella stessa zona, la ditta incaricata avesse provveduto ai necessari interventi per ripristinare il funzionamento costante e regolare dell’impianto. Prendiamo atto, dalle segnalazioni pervenute al riguardo, che ciò non è accaduto

Questa situazione è peraltro del tutto inaccettabile - aggiunge Capodanno -, anche perché crea evidenti problemi di sicurezza, dal momento che il buio potrebbe favorire la delinquenza a danno di inermi cittadini, costretti a transitare per detti tratti di strada praticamente al buio, se si eccettuano le luci, del tutto insufficienti, provenienti dai tabelloni pubblicitari e dalle insegne degli esercizi commerciali.

Sollecitiamo, ancora una volta - puntualizza Capodanno -, la ditta incaricata a provvedere immediatamente agli interventi necessari affinché i disagi segnalati non abbiano a ripetersi e gli uffici competenti a vigilare sull’esecuzione immediata delle necessarie riparazioni atte a ripristinare la totale funzionalità dell’impianto di pubblica illuminazione stradale nei tratti di strada succitati."