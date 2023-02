Napoli, Asìa assume 100 autisti e 20 manutentori: ecco come partecipare Lanciati oggi due nuovi bandi della società in house del Comune che si occupa di rifiuti e pulizia

Partono oggi due nuovi bandi lanciati dall'Asìa, la società in house del Comune di Napoli per la pulizia della città, per l'assunzione di 100 autisti e 20 addetti alla manutenzione dei mezzi.

Come si svolge la selezione per lavorare in Asia Napoli

La selezione dei 100 autisti passa per una prova scritta. Se viene superata con il punteggio previsto saranno aggiunti dei punti in base al titolo di studio. Ma non è finita. Perché dopo bisognerà eseguire una prova di mestiere e un esame di idoneità a condurre i mezzi dell'Asia.

Per partecipare alla prova scritta si parte dal titolo di scuola media e il possesso della patente di guida C+Cqc, necessaria per guidare mezzi di lavoro. Viene anche presa in valutazione l'esperienza di periodi lavorativi precedenti con menzione di autista, con maggiore punteggio per aziende di igiene ambientale.

Se hai già lavorato in Asia anche in somministrazione dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 previsti anche 3 punti in più per esperienza lavorativa pregressa.

Per i venti che saranno assunti per la manutenzione necessario superare una prova scritta e di pratica con valutazione titoli. I nuovi tecnici si occuperanno di «installazione di nuove macchine e di impianti connessi ai sistemi gestionali e al cloud genera la necessità di nuove conoscenze e abilità in manutenzione. Le più recenti tecnologie, i nuovi strumenti di interfaccia e di connessione remota stanno ampliando le possibilità di comunicazione e di telepresenza, ma anche l'installazione di nuove macchine evolvono le modalità della ricerca guasti e di esecuzione degli interventi correttivi I nuovi manutentori dovranno essere pronti alle tecnologie abilitanti dell'Industry 4.0».

L'amministratore Ruggiero: "Abbiamo biogno di personale qualificato per la nuova fase"

«Con questo nuovo bando di assunzioni - spiega Domenico Ruggiero, amministratore unico di Asia - iniziamo la fase operativa del piano industriale. Senza personale qualificato non è pensabile infatti poter attuare il piano definito che è sì ambizioso, ma anche realizzabile».