Turismo, il ministro Santanché a Napoli chiama De Luca: "Lavoriamo insieme" Il sindaco Manfredi al convegno di Nauticsud : "Grande investimento per il porto nell'area est"

Il ministro del Turismo Daniela Santanchè è intervenuto, oggi, al Nauticsud nel corso del convegno “Turismo e Portualità”. Al tavolo dei relatori, moderati dal direttore del quotidiano Il Mattino, Francesco De Core, anche il presidente di Afina, Gennaro Amato, il sindaco Gaetano Manfredi e l’assessore regionale al Turismo, Felice Casucci.

Messaggio a De Luca: "Sono venuta più volte e non ho avuto il piacere di incontrarlo"

La ministra del governo Meloni nel suo intervento ha rimarcato la volontà istituzionale di favorire lo sviluppo nautico per il transito dei turisti e lancia un messaggio in particolare al governatore De Luca: “Se non partiamo dal Sud, se non facciamo ripartire il Sud, non vinciamo. Perché vince la squadra e nemmeno noi Governo vinciamo da soli. Abbiamo bisogno del sindaco e della Regione Campania di cui ancora non ho avuto il piacere di incontrare il presidente De Luca, nonostante io sia venuta diverse volte in questa regione. Qui ci sono i presupposti, la squadra c’è, io sono a disposizione con il sindaco e gli imprenditori per andare avanti e risolvere. Presenteremo a breve un progetto con l’onorevole Schiano, completo di tutti i dati per far sì che lo sviluppo nautico possa favorire il transito di turisti e risolvere i problemi strutturali di alcuni percorsi di terra”.

Napoli, Manfredi: "Grande investimento per il porto nell'area Est"

"Noi stiamo rimettendo sul tavolo l'idea di un grande investimento su Napoli est per riprendere questo tema del porto a San Giovanni, che può essere un'opportunità importante". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi parlando dei porti turistici nell'ambito del salone Nauticsud. Manfredi rilancia l'idea di "guardare anche a Mergellina migliorando la recettività e i servizi a terra. E, infine, Bagnoli. L'approdo rientra nel Praru approvato ma seguirà i tempi legati alle bonifiche e alla realizzazione delle opere a terra".

“L’uso del mare deve riguardare non solo l’economia ma anche la mobilità: le vie del mare rappresentano un’alternativa importante perché il mare è in primo luogo una grande via di comunicazione. Lo sviluppo di questa città, nell’interesse pubblico, significa rimettere in moto l’economia. In questo momento, come dicevo poc'anzi alla Ministra Santanchè, Napoli è un brand che tira a livello globale. Stiamo ragionando con Afina e con tutti gli altri portatori di interessi del settore per avere una programmazione e un percorso condiviso. Noi faremo la nostra parte, ci aspettiamo che gli investitori facciano la loro. Insieme faremo veramente la differenza per questa straordinaria città che aspetta solo questo, di cogliere le opportunità che merita e che tutti le vogliono dare”.

Casucci: "Bisogna fare dei passi avanti e si possono fare solo insieme”

L’intesa tra istituzioni sembra essere la strada giusta secondo l’assessore al Turismo della Regione Campania, Felice Casucci: “Per il settore nautico sono fondamentali lo spirito di collaborazione tra le varie istituzioni e gli enti coinvolti e soprattutto la mano offerta dal Ministro Santanché, in modo da consolidare un ragionamento di cooperazione, confronto e dialogo che per noi è essenziale. Bisogna fare dei passi avanti e si possono fare solo insieme”.

“Ho ascoltato con grande interesse – ha sottolineato Gennaro Amato – e ho capito che finalmente esiste una sinergia istituzionale per risolvere il nostro maggior problema: l’assenza di ormeggi e la necessità di realizzare porti turistici. I napoletani hanno il primo approdo turistico, degno del nome di Marina, a Castellammare di Stabia e solo per raggiungerlo perderebbero almeno metà giornata di mare. Confido al più presto nel tavolo di concertazione che il sindaco Manfredi ha previsto entro il 10 marzo e aggiungo che noi imprenditori di Afina, con il supporto di BCC di Napoli, siamo pronti a partecipare economicamente allo sviluppo dei marina nella nostra città. Il primo obiettivo è l’ampliamento del porto turistico di Mergellina”.