Napoli, Massimo Cavaliere è il nuovo direttore generale della Stazione Dohrn Cambio al vertice per la prestigiosa struttura scientifica

La Stazione Zoologica Anton Dohrn ha un nuovo direttore generale, l'ing. Massimo Ferdinando Francesco Cavaliere che è stato già direttore generale di Asitel Spa, del CIRA (Centro Italiano Ricerche Aerospaziali) e della Fondazione IDIS - Città della Scienza.

L'insediamento è avvenuto il 16 febbraio scorso e il nuovo direttore ha indicato gli obiettivi che si intendono perseguire "...rappresentati dall’importanza di portare a compimento lo sviluppo progettuale programmato in questi ultimi anni, con una visione di espansione territoriale a carattere nazionale".

Cavaliere, mettendo a sistema le proprie competenze a servizio dell’Ente, punta in particolare all’internazionalizzazione dell’istituto, non solo da un punto di vista scientifico, ma anche come posizionamento progettuale.