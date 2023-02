Maradona, rubato il quadro del piede sinistro donato ai Quartieri spagnoli Furto sacrilego nella notte dopo la partita del napoli

La notte di festa per l’ennesima vittoria del Napoli in campionato (2-0 in casa del Sassuolo) si è conclusa con il furto della riproduzione del piede sinistro di Maradona.

L’opera era stata donata da Stefano Ceci - storico amico di Diego - e affissa proprio accanto al murales dedicato al campione argentino nel cuore del Quartieri Spagnoli. La riproduzione del piede sinistro di Maradona era stata sistemata nel giorno in cui nacque Diego nel 1960. Sul quadro c'è anche il Qr Code per la scansione per accedere a dei contenuti multimediali relativi alla storia di Maradona.