Ritrovato a Napoli il quadro del piede sinistro di Maradona Dopo alcune ore il giallo della scomparsa del quadro è stato risolto

E' durato alcune ore il 'giallo' della scomparsa del quadro con la foto del calco del piede di Maradona che e' esposta ai Quartieri Spagnoli a Napoli, nella piazzetta che è diventato un 'santuario calcistico' a cielo aperto per ricordare il campione argentino. Una vicenda che ha tenuto banco sui social, dove commenti ed ipotesi si sono sprecate.

Ma dopo alcune ore la verità è emersa facendo tornare la tranquillità tra i tifosi. Il quadro, a quanto si apprende, nella serata di ieri si è staccato dal muro e per questo è stato messo al sicuro.

L’opera era stata donata da Stefano Ceci - storico amico di Diego - e affissa proprio accanto al murales dedicato al campione argentino nel cuore del Quartieri Spagnoli. La riproduzione del piede sinistro di Maradona era stata sistemata nel giorno in cui nacque Diego nel 1960. Sul quadro c'è anche il Qr Code per la scansione per accedere a dei contenuti multimediali relativi alla storia di Maradona.