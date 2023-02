Degrado al centro direzionale di Napoli: tra i rifiuti anche una cisterna La segnalazione della guardia agroforestale

Una nuova denuncia sul degrado da parte della G.A.I Guardia Agroforestale italiana. Nel mirino il centro direzionale di Napoli. Gli operatori, nel corso delle consuete attività di verifica, lo scorso 11 febbraio hanno scoperto, in via Giovanni Porzio, nuovi cumuli di spazzatura e sporcizia in strada.

Cartoni, bottiglie e non solo: tra i rifiuti abbandonati sono state rinvenute anche delle sedie e una cisterna in plastica. Inoltre, non lontano dalla zona in oggetto, è stata rilevata anche "una scarsa manutenzione del verde pubblico".

Il personale operante ha quindi inviato una segnalaizone al sindaco di Napoli

"Tale fatto - si legge nella nota - oltre a creare concreto pericolo all’igiene e alla salute pubblica, fa sì che anche animali randagi e i volatili siano attratti dai rifiuti lasciati sul suolo". Richiesto, dunque, un intervento urgente per la rimozione del rifiuti.