Napoli tentato suicidio sui binari, stop alla Circumflegrea, passeggeri a piedi E' accaduto sulla tratta Licola- Montesanto

Il treno 5083 della linea Circumflegrea dell’EAV che effettua il servizio tra Licola e Montesanto, questa mattina si è fermato appena fuori la galleria prima della stazione di Pianura per diversi minuti. Una fermata insolita e prolungata laddove non ci sono semafori.

Dopo una decina di minuti, un macchinista è uscito tra i vagoni avvisando (e tranquillizzando) i passeggeri che il servizio era fermo a causa di un tntativo di “suicidio” e che da li a poco sarebbero stati assistiti facendoli scendere dal treno seppur fuori fermata per raggiungere, lungo il binario, la vicina stazione di Pianura.

Il treno ovviamente era pieno di pendolari che, giunti in stazione, si aspettavano un altro treno che potesse portarli a Montesanto, ma, trascorsi diversi minuti e non essendo arrivato alcun comunicato su un servizio alternativo (treno o navetta), le persone sono state invitate a lasciare la stazione e molti hanno cercato alternative (autobus, passaggi di amici o familiari) per raggiungere, con notevole ritardo, i posti di lavoro.

Dopo pochi minuti, sono giunti sul posto i Vigili del Fuoco, l’ambulanza e le forze dell’ordine.

Questo episodio avviene a meno di tre giorni (venerdì 17 febbraio) dall’altro incidente capitato proprio a pochi metri da quest’ultimo, sempre tra le stazioni di Pianura e Pisani, dove il treno della Circumflegrea si scontrò con un’auto sul passaggio a livello di via Nino Rota ed anche in quell’occasione fu una vera e propria Odissea per i passeggeri che lasciati nelle scure campagne di contrada Pisani giunsero a destinazione dopo diverse ore.