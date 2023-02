Caos al Cardarelli: Stop ricoveri in Pronto Soccorso Cgil Fp: "Nonostante l'apertura del nuovo Pre Triage: basta negare l'evidenza"

Il Cardarelli di Napoli ha dovuto fermare i ricoveri al Pronto Soccorso per il sovraffollamento che si è verificato questa mattina. Ne dà notizia la Cgil Funzione Pubblica di Napoli. "Dobbiamo costatare - spiegano dalla segreteria sindacale - nuovamente il blocco dei ricoveri in ospedale per la completa saturazione del pronto soccorso, nonostante l'apertura del nuovo Pre-Triage benedetto soltanto ieri dal Vescovo di Napoli e celebrata come se fosse stata la soluzione organizzativa risolutiva di problemi atavici". La Cgil afferma che ci sia una "totale assenza di una visione per la risoluzione del problema barelle" e spiega che "giungono da numerosi iscritti ancora una volta segnalazioni sulla gravissima situazione nella quale versa il Pronto Soccorso e l'Osservazione Breve Intensiva dove il numero di barelle è ormai fuori controllo con tutti gli spazi occupati e dove pazienti e lavoratori scontano su diversi versanti un disagio intollerabile".

Oltre cento persone sono arrivate al pronto soccorso del Cardarelli di Napoli questa mattina e questo ha portato a un numero di persone che hanno portato al blocco di altri ricoveri. "Sarebbe il caso - spiegano dalla Cgil Fp di Napli - di smettere di negare l'evidenza e di mettere invece in campo iniziative per affrontare questa gravissima criticità attraverso il confronto e il concorso di chi conosce i problemi e può dare un contributo costruttivo. Questa organizzazione sindacale per tempo ha denunciato quanto purtroppo si sta verificando in un silenzio assordante e avendo come riscontro una totale negazione dei fatti che di conseguenza ci rendeva, agli occhi dei decisori aziendali e regionali, come minimo dei mistificatori. 'Potete ingannare qualcuno per tutto il tempo o tutti per qualche tempo. Ma non potete ingannare tutti per tutto il tempo'. Crediamo e speriamo che l'ora della propaganda sia finita e che inizi finalmente l'ora della responsabilità, della serietà e del confronto costruttivo per migliorare le condizioni assistenziali e lavorative. Fate presto".