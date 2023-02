Forcella: dal tetto della scuola oggi una visita a sorpresa, ecco cosa accadrà Celebrazioni del premio nazionale Annalisa Durante, vittima innocente di camorra

Saranno supereroi e supereroine, tra cui Capitan Marvel, Capitan America, Spiderman, Ironman e Hulk, a rendere indimenticabile per gli studenti di Forcella la giornata di oggi, venerdì 24 febbraio.

A partire dalle ore 12:30, infatti, i loro supereroi preferiti scenderanno dal tetto della scuola per una visita a

sorpresa, a conclusione delle celebrazioni del premio nazionale Annalisa Durante, vittima innocente di camorra rimasta uccisa in uno scontro armato tra clan a pochi metri dalla scuola che porta oggi il suo nome.

A travestirsi per l’occasione saranno i volontari dell’associazione “SuperEroiAcrobatici”, fondata da Anna Marras:

«Siamo felici di collaborare con l’Associazione Annalisa Durante di Napoli per sensibilizzare anche i più piccoli alla legalità. Vestirò i panni di Capitan Marvel, la supereroina capace di assorbire energia per incrementare la sua forza, mostrare ai bambini che la vera forza è dentro di noi».

«I SuperEroiAcrobatici chiuderanno una settimana di eventi organizzati in memoria di Annalisa per gli studenti di ogni ordine e grado. La loro presenza è importante per insegnare ai bambini di Forcella a non avere paura e a credere nei valori della libertà e della legalità», ha sottolineato Giuseppe

Perna, presidente dell’associazione Annalisa Durante.

«Siamo in trepidante attesa di questo grande evento - ha dichiarato Stefania Colicelli, preside della scuola di Forcella.

Accoglieremo l’esibizione dei SuperEroiAcrobatici con la canzone “Un grande cuore nel petto”, composta dai nostri studenti per il premio nazionale Annalisa Durante». Alla cerimonia presenzieranno, tra gli altri, l’assessore comunale ai giovani Chiara Marciani e il segretario generale della fondazione Polis della Regione Campania

Enrico Tedesco».