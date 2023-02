Il Napoli scende in campo...sulle scale dei Quartieri Spagnoli Le sagome della squadra e di Spalletti a Vico Colonne: ed è già luogo di "pellegrinaggio"

Gli undici giocatori azzurri, con al fianco il tecnico Spalletti e il presidente De Laurentiis, sagome ad altezza naturale. E' questo il nuovo segno di grande amore e attesa della città di Napoli per il sogno scudetto che è stato posto dai tifosi partenopei dei Quartieri Spagnoli sulle scale di Vico Colonne a Cariati, nel pieno dei vicoli del centro, a 50 metri da piazzetta Maradona. La foto dell'undici azzurro schierato come una formazione aperta dal portiere azzurro Meret e chiusa dal tris d'attacco Lozano, Osimhen, Kvatratskhelia hanno subito avuto un boom sui social e il luogo è diventato una nuova tappa per i napoletani ma anche per le migliaia di turisti che già da questo week end ricominciano a frequentare Napoli, dopo il calo invernale. In diversi quartieri di Napoli si moltiplicano le bancarelle che vendono bandiere del Napoli e magliette dei calciatori azzurri, tra cui quella con il 3: il numero di Kim ma soprattutto quello di titoli che i napoletani sognano di raggiungere.