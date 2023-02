Napoli, il pallone di San Gennaro sul Duomo fa impazzire i tifosi E' rimasto incastrato dietro una statua in una posizione irragiungibile

Qualcuno lo ha interpretato come un segno premonitore del destino... anzi no di San Gennaro. Sulla facciata del Duomo di Napoli dove è custodito il tesoro del santo patrono, stamane la sorpresa: un pallone è rimasto incastrato dietro una statua del portale principale. L'aspetto curioso della storia è che il pallone, probabilmente lanciato da qualche ragazzo durante una delle tante partitelle di strada nei quartieri, si trova in una posizione irragiungibile,troppo in alto, tanto che il Comune di Napoli, su richiesta del consigliere comunale Nino Simeone (presidente della Commissione mobilità) ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per rimuovere il pallone. Il nuovo regolamento comunale sulla Sicurezza Urbana, infatti, vieta di giocare a pallone nei pressi di aree, beni storici, artistici, monumentali e dei luoghi di culto.

In tanti da stamattina sono passati davanti al Duomo per fare una foto, i tifosi lo hanno interprestato come un segnale chiarissimo di buon auspicio per quest'annata straordinaria degli Azzurri in serie A. E qualcuno, in barba ai regolamenti per il decoro urbano, ritiene che il pallone sarebbe dovuto rimanere lì dov'è, almeno fino a quando non si avrà la certezza matematica dello scudetto...