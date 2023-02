Strade a Napoli, al via 10 cantieri per 10 milioni di euro Manutenzione straordinaria, si rimettono a nuovo le strade della città

Avviati i cantieri del programma di manutenzione straordinaria di 20 km di strade cittadine, su programmazione fortemente voluta dal sindaco Gaetano Manfredi. Tra venerdì scorso e stamattina sono stati consegnati tutti i cantieri del più vasto piano di sistemazione stradale che sarà realizzato entro il 30 aprile.

Si tratta complessivamente della manutenzione straordinaria di circa 20 km di strade cittadine, alcune inserite nel passaggio del Giro d’Italia (torna a Napoli l'11 maggio) ed altre per rilevanti interventi funzionali alla mobilità urbana come l’intero anello ospedaliero. Gli interventi godono di un finanziamento della Città Metropolitana per 10 milioni di euro.

"Si tratta di lavori molto significativi per migliorare alcuni assi strategici nella viabilità di tutti i giorni per i napoletani. L'Amministrazione mantiene così un impegno per rispondere alle esigenze concrete dei cittadini", il commento del sindaco Gaetano Manfredi.