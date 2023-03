Napoli, l'USR della Campania: un seminario per prevenire il Cyberbullismo L’ Ufficio Scolastico Regionale per la Campania organizza un seminario online sul tema

L'Ufficio Scolastico Regionale della Campania accende i riflettori su un tema di grande e scottante attualità: “Il Cyberbullismo un fenomeno drammatico da prevenire” , questo l’obiettivo del seminario che l’USR ha organizzato per il 2 marzo.

Un incontro in modalità on line per raggiungere la massima fruibilità territoriale e rivolto ai Dirigenti scolastici, ai Referenti per il Bullismo e il Cyberbullismo e ai docenti membri del Team a supporto del Referente. “Mission” del convegno, come evidenziato dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Ettore Acerra che aprirà i lavori, “è fornire un’analisi del drammatico fenomeno del Cyberbullismo, con l’ausilio di esperti del settore, ponendo l’attenzione, in particolar modo, sulle azioni a carattere preventivo che la scuola può adottare mediante un’adeguata formazione del personale scolastico, al fine di adottare mirati interventi educativi e formativi”.

Relatori del convegno saranno Chiara Esposito, (criminologa, psicologa), Marco Spena, (avvocato penalista, esperto in bullismo e cyber bullismo), Gianluca Nocera (Componente Équipe Formativa Territoriale USR Campania), Mariarosaria Romano (Primo Dirigente Polizia di Stato). Interverranno Domenica Addeo (Dirigente Uffici III e IV dell’USR Campania) e Bianca Sannino (docente referente regionale per il Bullismo e Cyberbullismo).