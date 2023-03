Lutto nel mondo della medicina: muore a soli 58 anni la dottoressa Fabbrocini Era direttore dell'unità di Dermatologia e della Scuola di specializzazione

Lutto nel mondo della medicina a Napoli: a 58 anni si è spenta Gabriella Fabbrocini, direttore dell'Unità operativa complessa di Dermatologia Clinica dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli e direttore della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia all'Università Federico II di Napoli.

Addio ad un punto di riferimento importante

Punto di riferimento della sanità partenopea e campana, è stata uno dei volti della campagna di prevenzione: la Fabbrocini aveva anche promosso un ambulatorio gratuito per le visite ad indigenti e immigrati.

Fabbrocini era anche esponente della Società Italiana di Dermatologia e delle Malattie Sessualmente Trasmesse e rappresentante italiana in seno al Board dell'Accademia Europea di Dermatologia e Venereologia.

"La morte ci ha portato via l'immagine più fulgida della vita: Gabriella Fabbrocini. Con lei se ne va un esempio di donna, professionista, amica, collega, capace di affrontare tutto con entusiasmo, forza, allegria e determinazione. Un vuoto incolmabile - il commento del professore Giuseppe Monfrecola, presidente SIDeMaST -. la professoressa Fabbrocini si è distinta nel proprio percorso professionale per la spiccata propensione agli incarichi gestionali, manageriali e assistenziali. Ha realizzato sul fronte scientifico numerosi progetti di studio nazionali e internazionali sia pubblici che privati, ricoprendo incarichi di ricerca in Istituti di alta qualificazione".

Il dolore dell'Ordine dei medici

"Una persona piena di vita, che non si è mai arresa davanti a nulla. Ha affrontato quest'ultima battaglia a testa alta, restando sempre al fianco dei suoi pazienti e senza mai far mancare il suo sorriso. Alla famiglia e a tutti i suoi cari vanno le mie più sincere condoglianze in questo momento di grande dolore - le parole di Bruno Zuccarelli, presidente dell'Ordine dei medici di Napoli -. Gabriella è stata un esempio per tutti noi e per le generazioni di studenti che hanno avuto la fortuna di ricevere i suoi insegnamenti. Lascia un vuoto incolmabile".

L'omaggio della sua Università

"La scomparsa della professoressa Gabriella Fabbrocini è un grave lutto per la Scuola di Medicina e chirurgia dell'Università Federico II che oggi ha perso un grande punto di riferimento, una donna e una professionista di valore che ha sempre vissuto la vita e la professione con generosità, coraggio, umanità e dignità fino all'ultimo istante di vita. Una professionista conosciuta e apprezzata in Italia e all'estero". Questo il commento di Maria Triassi, presidente della Scuola di Medicina della Federico II. "Fabbrocini ha contribuito con il suo lavoro e la sua instancabile attività a portare a livelli d'eccellenza la Dermatologia della Federico II e la Scuola di specializzazione. Alla famiglia, agli allievi e ai collaboratori tutti - conclude Triassi - va il cordoglio di tutta la Scuola di Medicina e chirurgia della Federico II".

I funerali nella chiesa di San Ferdinando

I funerali di Gabriella Fabbrocini si terranno domani, sabato 4 marzo, alle ore 11 presso la Chiesa di San Ferdinando in piazza Trieste e Trento a Napoli.