Lucio Dalla e Napoli, un legame speciale: dedicate a lui le scale di Santa Lucia Il sindaco Gaetano Manfredi ha svelato la targa dedicata alla memoria dell'artista bolognese

Le scale della banchina Santa Lucia a Napoli dedicate a Lucio Dalla.

Questa mattina il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha svelato la targa dedicata alla memoria dell'artista bolognese che aveva un legame indissolubile con la citta' partenopea. Con il primo cittadino sono intervenuti il ??vicesindaco Laura Lieto e la consigliera comunale Alessandra Clemente, che per prima ha proposto di intitolare un luogo cittadino all'indimenticato artista bolognese. All'evento, tra gli altri, anche Enzo Gragnaniello e Marisa Laurito.

Tanti i cittadini presenti all'iniziativa che hanno intonato alcune delle canzoni piu' famose di Lucio Dalla. Lucio Dalla, che oggi avrebbe compiuto 80 anni, aveva con la città di Napoli un legame speciale. È stato tra l'altro un socio del Circolo Savoia dal 1992, il club, che si trova a ridosso della scalinata, era il suo punto d'appoggio, dove ormeggiava con il Brilla&Billy, lo yacht che portava il nome dei suoi due inseparabili Labrador e che aveva a bordo anche uno studio di registrazione. Una suite del Grand Hotel Vesuvio, invece, era la sua dimora abituale a terra.

Il sindaco Manfredi: Dalla grande amico di Napoli

Secondo il sindaco di Napoli , Gaetano Manfredi, l'intitolazione delle scale della banchina di Santa Lucia a Napoli dedica a Lucio Dalla, rappresenta "una dedica non solo ad un grande artista ma anche ad un grande amico di Napoli. Oggi gli dedichiamo anche un luogo a lui particolarmente caro che ha frequentato tantissime volte. E' un riconoscimento all'amore di Lucio Dalla per la citta' che ha portato anche nelle sue canzoni" ha aggiunto il sindaco ricordando il "legame speciale" che Dalla ha sempre avuto con Napoli. Quel legame che "con questa intitolazione ha oggi un riconoscimento ufficiale. Siamo davvero felici. E poi siamo cresciuti con le sue canzoni".

Accanto al sindaco la consigliera comunale Alessandra Clemente, che per prima ha proposto di intitolare un luogo cittadino all'indimenticato artista bolognese. E su quella scalinata che da via Partenope, all'altezza di via Santa Lucia, conduce al mare e' stata scoperta un' altra targa, dedicata alla memoria dell' artista, a cura del Circolo Savoia. Di quel circolo Lucio Dalla era un socio ea mare ormeggiava il suo yacht.