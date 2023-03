Napoli, rissa tra ragazzine e tifo da stadio. Borrelli: "Sconcertante" - video Troppa violenza tra i giovanissimi

“Ci è stato segnalato l'ennesimo video che sarebbe stato girato nel napoletano in cui due ragazzine si picchiano violentemente per strada trascinandosi per terra e afferrandosi per i capelli. Mentre una terza presente alla rissa, cerca di dividerle, i ragazzini presenti, invece, incitano e fanno il tifo incoraggiando una delle due duellanti, in dialetto, a rompere la testa all’altra. Sono senza parole, tra i giovanissimi c’è una propensione alla violenza che fa accapponare la pelle. Sono sconcertato dal tifo da stadio che si sviluppa mentre due si picchiano violentemente. Per le nuove generazioni occorrono riflessioni serie, occorre un’inversione di rotta culturale per fermare questa deriva pericolosa di violenza”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra che ha ricevuto il filmato da un cittadino e girato alle autorità preposte per le opportune verifiche e interventi.