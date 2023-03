Lotta al cancro: "Per ogni donna, un fiore" l'8 marzo alla Federico II L'iniziativa

L'associazione "Oltre il Rosa la Forza della Vita APS", impegnata a promuovere iniziative di screening e prevenzione contro il tumore e di sostegno ai pazienti oncologici su tutto il territorio campano, ha scelto la primula ed un sacchettino di cioccolatini per omaggiare le donne che saranno presenti, nella mattinata dell'8 marzo, nel dipartimento di onco-ematologia dell’azienda ospedaliera universitaria Federico II. Che siano impegnate in una visita di controllo, ricoverate nei reparti del nosocomio o che stiano svolgendo il loro lavoro come dottoresse, ricercatrici o infermiere, ognuna di esse affronta una propria personale battaglia contro il cancro. È doveroso far sentire la vicinanza dell'Associazione attraverso il semplice dono di un fiore, un gesto che coniuga un segno concreto di solidarietà alla delicata sensibilità dell'animo femminile. Tutto questo è reso possibile grazie al supporto della azienda ospedaliera universitaria Federico II nella persona del direttore generale dott. Giuseppe Longo e del direttore del dipartimento di onco-ematologia prof. Sabino De Placido, insieme all'équipe del dottore Ghassan Merkabaoui, presidente dell'Associazione.