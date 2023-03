Sanità. Zuccarelli: basta aggressioni ai medici, situazione insostenibile Il monito del presidente dell'Ordine di Napoli. Sabato 11 marzo la giornata di racconto e confronto

Testimonianze, impressioni, storie di ordinaria follia subite in corsia dai medici di Napoli e provincia. Saranno gli stessi medici, che hanno subito aggressioni durante lo svolgimento delle loro attività, a raccontarle durante l'appuntamento promosso dall'Ordine dei medici di Napoli in programma sabato 11 marzo.

La giornata di racconto e di confronto si svolgerà presso l'auditorium dell'Ordine partenopeo. In sala al fianco dei medici anche le istituzioni. "La situazione è ormai fuori controllo - dice il presidente dell'Ordine, Bruno Zuccarelli - non è possibile né desiderabile proseguire in questo modo". I medici dicono basta ed hanno promosso l'incontro a pochi giorni dall'ennesima aggressione ai danni di un medico e nell'imminenza della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari. All'appuntamento è stata annunciata anche la partecipazione della vicepresidente del Senato, Maria Domenica Castellone, del prefetto di Napoli, Claudio Palomba, e del direttore dell'Ufficio scolastico regionale, Ettore Acerra.