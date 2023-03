A Napoli "Milleculure", corsi al femminile del progetto "Be a legend" Le attività sportive rivolte alle donne di Soccavo, Pianura, Fuorigrotta e Bagnoli

Nella palestra dell'Asd Milleculure sono partite le attività sportive rivolte alle donne dei quartieri di Soccavo, Pianura, Fuorigrotta e Bagnoli, nell’ambito del progetto “Be a Legend”, cofinanziato da Sport e Salute Spa, la Società dello Stato che promuove lo sport ed icorretti stili di vita.

Un progetto sportivo e sociale che ha preso il via lo scorso 20 febbraio negli spazi del Polifunzionale di Soccavo, con il fine di favorire l’integrazione, la socialità e la condivisione dei valori sportivi. Nella giornata della Festa della Donna sono partite le attività rivolte a donne e adulti, di ginnastica e pilates, e al corso di pugilato tenuto da un maestro d’eccezione, Patrizio Oliva, presidente dell’Asd

Milleculure Scherma e campione olimpico dei Giochi di Mosca 1980.

Il progetto prevede inoltre anche attività rivolte al tessuto sociale e familiare, per fornire un supporto concreto alle mamme e alle famiglie dei quartieri coinvolti. A tale scopo il prossimo 30 marzo partiranno le attività di doposcuola gestite dall'associazione Napolinmente. Inoltre, negli spazi della palestra dell’Asd Milleculure saranno realizzati incontri con nutrizionisti e leggende dello sport per favorire un approccio sano all’alimentazione quotidiana e stili di vita corretti.

Oliva e Occhiuzzi: “Il nostro impegno nella promozione dello sport in periferia”

“Lo sport – spiega Patrizio Oliva, presidente Asd Milleculure - è uno strumento d’elezione per prevenire situazioni di rischio e contrastare la povertà educativa. ‘Be a Legend’ nasce proprio con l’obiettivo di educare i cittadini del futuro al rispetto delle regole attraverso i valori dell’olimpismo e dello sport. Grazie alle attività sportive ed educative offerte ai cittadini dei quartieri coinvolti, puntiamo alla condivisione di valori e informazioni essenziali per combattere la povertà educativa e abitudini dannose come la sedentarietà, supportando famiglie e comunità in un percorso di crescita comune e sostenibile. Inoltre, lo sport è un valido alleato di tantissime donne che, in questi anni, frequentando la nostra palestra hanno dimostrato grande volontà di allenarsi per socializzare, imparare anche ad autodifendersi e dedicare soprattutto uno spazio importante della propria vita al benessere e alla salute”.

“Milleculure – sottolinea Diego Occhiuzzi co-fondatore dell’Asd - si propone come un punto di riferimento per la comunità dove i cittadini, che si tratti di giovani, donne, o over 65, possano svolgere in compagnia le proprie attività preferite, scambiarsi passioni e idee. Con l’avvio delle attività rivolte alle donne e, prossimamente, il doposcuola, vogliamo offrire alle famiglie, in particolare alle

madri, la possibilità di coniugare socialità e un concreto sostegno quotidiano”.

“Be a Legend: prima uomini poi campioni”: il progetto

Obiettivo del progetto “Be a Legend: prima uomini poi campioni” è quello di contribuire a rafforzare la coesione sociale, il benessere e l’integrità delle comunità e degli abitanti attraverso la promozione di attività sportive, sociali e formative

gratuite di alta qualità, accessibili ed inclusive per le fasce più deboli e a rischio. “Be a Legend” è incentrato sull’applicazione e la diffusione dei valori dell’olimpismo, ma anche sulla condivisione di concetti come rispetto, fair play, gioco di squadra. Per la realizzazione degli obiettivi di inclusione e integrazione delle comunità locali, all’interno della seconda struttura più grande di Napoli, il Polifunzionale di Soccavo, è prevista l’attivazione di 19 corsi sportivi gratuiti per la cittadinanza in 8 diverse discipline sportive, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Coordinatore delle attività sportive è il campione olimpico, ufficiale e Cavaliere della Repubblica italiana, Diego Occhiuzzi, che guiderà due corsi di scherma, destinati ai bambini e ai più giovani, insieme con Patrizio Oliva. Il campione olimpico dei superleggeri dei Giochi di Mosca 1980, oltre a presiedere l’ente capofila, terrà anche due corsi di pugilato. Il progetto è realizzato dall’Asd Milleculure, in collaborazione con l’Accademia dello Sport e del Remo, l’Associazione NapolinMente e con il supporto dell’Assessorato ai

Giovani del Comune di Napoli.