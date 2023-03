Piazza Vittoria a Napoli si rifà il look: patto tra Comune e privati Altre sette aree della città potranno essere curate grazie alla stessa intesa

Patto tra Comune di Napoli e privati per un nuovo look di Piazza Vittoria. Nelle aiuole, grazie al lavoro dell'associazione 100% Naples Projects & Crowfunding, sono stati sistemati gli impianti di irrigazione, è stato riqualificato il manto erboso, sono state piantumate nuove specie arboree, recuperate le panchine e pulite le cordolature in tufo che delimitano le aiuole.

In piazza questa mattina molti residenti e curiosi, presente anche la presidente della I Municipalità, Giovanna Mazzone, e l'assessore al Verde del Comune di Napoli, Vincenzo Santagada.

Soddisfatto il sindao gaetano manfredi che punta a replicare il modello Piazza Vittoria anche per altri spazi della città.

«C'è stata una ristrutturazione del verde con una gestione affidata ad un'associazione di imprenditori privati che hanno preso in gestione molti spazi verdi della città: piazza Vittoria, Rotonda Diaz, le aree verdi della zona di Mergellina e si estenderanno nelle prossime settimane sia su piazza Carlo III che su piazza Nazionale. È un esempio di una bella collaborazione tra pubblico e privato con un impegno significativo perché garantiscono la manutenzione del verde. Simili partnership possono dare una risposta concreta anche ai piccoli problemi della città in cui il decoro è fondamentale» ha detto il sindaco.

L'associazione si occuperà della manutenzione ordinaria della piazza in sinergia con la I Municipalità, con la polizia ambientale e con Asia.

«Da tempo volevamo impegnarci per migliorare la città - ha sottolineato Ettore Morra, presidente dell'associazione 100% Naples Projects & Crowfunding - e abbiamo colto questa opportunità per portare il nostro contributo. Stiamo lavorando per recuperare ben sette piazze perché riteniamo che il verde sia un'infrastruttura strategica».