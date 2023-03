Sicurezza Napoli, flash mob dei genitori del liceo Vico: stanchi di avere paura le testimonianze: "Ogni volta che i nostri figli escono di casa tremiamo"

Il Comitato spontaneo dei genitori dei ragazzi del liceo “G.B. Vico” di via Salvator Rosa ha dato vita a un flash mob all’esterno della scuola per chiedere più sicurezza per i loro figli. ‘La sicurezza dei nostri figli è un impegno sociale’ è il cartello mostrato dai partecipanti che hanno occupato l’area della stazione Metro di Salvator Rosa.

“Un’iniziativa importante promossa da genitori che trovano il coraggio di scendere in piazza per gridare No alla sopraffazione e alla cultura criminale che mette costantemente in pericolo l’incolumità di ognuno di noi. Non è possibile vivere nel terrore ogni volta che un figlio esce di casa rischiando di essere picchiato o accoltellato per uno sguardo di troppo. Ricordo che a pochi metri da qui nel 2022 fu uccisa la signora Petrone vittima di una rapina finita in tragedia. Noi vogliamo più testimonianze delle persone perbene e meno murales per i delinquenti La parte peggiore della città non deve prevalere. Alla cultura di tiktok dobbiamo rispondere con la volontà di riprenderci Napoli un pezzo alla volta sottraendola ai camorristi”. Queste le parole del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

Alla manifestazione, promossa da Rosario Ferrante del consiglio di istituto del liceo Vico insieme al comitato promotore composto da Maria Rosaria del Giudice, Sabrina Avella e Barbara Arpaia, hanno partecipato anche la consigliera regionale Roberta Gaeta, il consigliere comunale Fulvio Fucito, il consigliere della V Municipalità Rino Nasti, Nelide Milano e Maria Luisa Iavarone. "Siamo stanchi di vivere nella paura ogni volta che i nostri figli escono di casa" hanno dichiarato i genitori.