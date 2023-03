De Luca alla festa della piccola Noemi: "Auguri meravigliosa bambina" Regali e festa per la piccola che rimase ferita durante un agguato a Napoli

Festa di compleanno speciale per Noemi Staiano, la bimba ferita in un agguato di camorra il 3 maggio 2019 in piazza Nazionale a Napoli. Noemi ha compiuto 8 anni ed è stata festeggiata nella sede della Fondazione Polis della Regione Campania. Un evento a cui ha preso parte la famiglia e il governatore.

Presenti, insieme ai genitori Tania e Fabio e la piccola sorellina Greta, il governatore campano Vincenzo De Luca e il presidente della Fondazione Polis, don Tonino Palmese.

De Luca ha regalato a Noemi due albi illustrati, don Tonino Palmese, a nome della Fondazione, un puzzle e un gioco. "Auguri di buona vita a queste due meravigliose bambine e alla loro famiglia", scrive su Facebook il governatore De Luca. “Presso la sede della Fondazione Pol.i.s. Regione Campania, questo pomeriggio abbiamo organizzato una festa per l’ottavo compleanno della piccola Noemi, ferita in un agguato di camorra il 3 maggio 2019 in piazza Nazionale a Napoli (non poteva mancare ovviamente il regalo anche per la sorellina Greta). Auguri.”