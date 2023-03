Tragedia migranti a Cutro, 9 salme ospitate a Napoli prima del rimpatrio Sono arrivate a Capodichino ieri sera. Il Sindaco: profondo rispetto per le vittime"

Le salme di nove naufraghi di Cutro sono arrivate a Napoli, prima di essere rimpatriate. Si tratta di 9 delle 79 vittime di Cutro, in Calabria, dove il 26 febbraio scorso c'è stato il tragico naufragio di un barcone di migranti sulla spiaggia di Staccato. Tra i morti, 32 sono minori e 23 di questi hanno meno di 12 anni.

Le 9 salme sono partite ieri mattina dalla provincia di Crotone a bordo di due camion diretti all'Aeroporto di Capodichino. Da qui, 3 salme dovrebbero sono ripartite con un volo di linea per essere rimpatriate in Afghanistan, le altre sono ospitate fino a mercoledi nel deposito comunale del cimitero di Poggioreale, in attesa di essere imbarcate su voli di linea per il rimpatrio dalle loro famiglie. Il Comune si è fatto carico del costo del deposito.

Lo fa sapere il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Cutro, Il cordoglio del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi

«Profondo rispetto per le vittime di Cutro: Napoli è una città accogliente ed è con questo spirito che abbiamo ospitato nove salme di questa tragedia», scrive su Twitter il sindaco di Napoli.