Mammografia e colon, esami gratuiti con l'Asl Na 1: week end di prenotazioni L'iniziativa di screening dell'Azienda sanitaria, ecco dove prenotarsi

Sabato 25 e domenica 26 marzo, il Distretto Sanitario 27 della Asl Napoli 1 Centro sarà presente in Via Scarlatti dalle ore 9.00 alle ore 14.00 per effettuare prenotazioni con esami gratuiti da effettuare al distretto anche in giornata (mammografia dai 45 ai 69 anni e pap test dai 25 ai 64 anni). In via Scarlatti saranno distribuiti anche Kit per la prevenzione del tumore al colon-retto. Inoltre sarà possibile anche recarsi presso il Distretto Sanitario che sarà aperto sia sabato 18 che domenica 19 marzo dalle 9.00 alle 14.00 con accesso diretto sempre per effettuare mammografia e pap test.