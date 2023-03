Napoli-Eintracht, devastazione in città. Manfredi: "Scene inaccettabili" La condanna del primo cittadino di Napoli che ha incontrato l'ambasciatore tedesco

"Le scene di devastazione del centro storico della città sono inaccettabili. Condanniamo fermamente gli atti inqualificabili di chi si è reso protagonista di questa violenza, da qualsiasi parte sia giunta. Napoli e i napoletani non meritano di subire i gravi danni materiali, morali e di immagine che questa follia ha determinato. Con la Germania i rapporti sono storicamente improntati all'amicizia ed ho voluto incontrare a Palazzo San Giacomo l'ambasciatore di Germania in Italia Viktor Elbling per condannare insieme gli atti di violenza e ribadire il forte legame tra Napoli e la Germania". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

"Sin da ieri sera sto monitorando l'evolversi della situazione di ordine pubblico con le autorità preposte - aggiunge il sindaco - Voglio esprimere un sentito ringraziamento e la massima vicinanza alle forze dell'ordine intervenute, agli agenti della polizia municipale e al personale dell'Anm che si sono adoperati per garantire la sicurezza dei cittadini in queste ore correndo rischi di natura personale".