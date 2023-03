Secondigliano, Borrelli: "Poca considerazione per le nuove generazioni" Un parco con area per bambini, ma niente giochi, l’unico scivolo è da tempo distrutto e al suolo

Al Parco Salvatore Errico di Secondigliano esiste un’area per i bambini con un grosso scivolo per giocare. Peccato, però, che questo da un po’ di tempo giaccia al suolo, circondato da recinzioni, perché inagibile e distrutto.

Lo segnala un cittadino che si è rivolto al deputato dell’Alleanza Verdi-sinistra Francesco Emilio Borrelli:

“Questa è la situazione del parco in via delle Galassie a Secondigliano. Non è possibile che i bambini non possano avere nemmeno uno scivolo per giocare. È addirittura abbandonato per terra Ho parlato con i custodi del parco e mi hanno riferito che sono state fatte da tempo diverse segnalazioni ma nessuno se ne frega.”.

“Abbiamo chiesto di ripristinare celermente le condizioni dello scivolo per dare ai più piccoli un'attività ludica ed anche per una questione di sicurezza dato che in così non può proprio stare.”- commenta Borrelli –“ Gli spazi per i bambini ne sono sempre meno e quelli esistenti, per la maggior parte, versano in pessime condizioni. È questo il modo in cui si vuol trattare le nuove generazioni? Se questi sono gli spazi che gli si concedono, quale futuro gli verrà riservato? L’amministrazione deve rivedere il programma sui parchi e gli spazi pubblici sulla cui questione ci battiamo da anni.”