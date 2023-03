Giovani e criminalità fuori controllo, il Comune si sposta nei quartieri Gli assessori Marciani, Striano, Trapanese e De Iesu: incontri in tutte le municipalità

"Gli ultimi drammatici avvenimenti in città che riguardano i nostri giovani ci spingono ad impegnarci e a fare sempre di più per i ragazzi e per rendere concreto e utile il progetto “Napoli Città dei Giovani”. Troppo spesso le istituzioni, per quanto si sforzino, non riescono ad intercettare i desideri, le paure e i sogni delle giovani generazioni". Lo hanno dichiarato, in nota congiunta, gli assessori Marciani, Striano, Trapanese e De Iesu.

Lo spunto è dettato dagli episodi di sangue: l'ultimo, terribile, a Mergellina nella zona degli chalet.

"Noi ci stiamo provando, ma vogliamo fare ancora di più. Nelle prossime settimane, con un lavoro coordinato tra l'assessorato ai Giovani, quello alla sicurezza ma anche alla scuola e al welfare organizzeremo un ciclo di incontri, in tutte le Municipalità, tramite le educative territoriali, per dimostrare ancora di più la vicinanza dell'Amministrazione Comunale ai ragazzi di Napoli. Li ascolteremo con attenzione e cercheremo, insieme, attraverso la comprensione dei loro problemi, di rendere Napoli sempre di più la città dei giovani", spiegano gli esponenti della giunta Manfredi.