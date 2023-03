Il ministro Abodi a Soccavo, verso lo scudetto: Napoli capitale dello sport Il ministro ha visitato il centro Polifunzionale con Manfredi

lo sport come strumento di riscatto, per non cedere alla criminalità, per sostituirsi alla strada. Il ministro per lo Sport e per i giovani, Andrea Abodi, questa mattina ha fatto visita al centro Polifunzionale di Soccavo. Ad accoglierlo il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e l’onorevole pentastellato Sergio Costa. A fare gli onori di casa il puglie Patrizio Oliva con i ragazzi dell'associazione Mille Culure.

La palestra di Soccavo ospita numerose associazioni sportive ma nostante gli interventi delle Universiadi necessita di ulteriori ristrutturazioni come molte altre strutture sportive della città, in particolare quelle delle periferie.

«Questo è un presidio di socialità e naturalmente di legalità - ha detto il ministro Abodi - Questa mia visita è la dimensione più alta del mandato che mi è stato concesso. Dobbiamo avere la capacità di ascoltare, di osservare, di capire. Sono vicino a realtà come queste perché è questo il senso del mio mandato».

Il ministro Abodi, ha parlato della vittoria ormai imminente dello scudetto da parte del Napoli e dell’impegno del governo nei confronti della città.

La febbre azzurra di Napoli. Abodi: città bellissima

E sull’atmosfera che si respira in città il ministro dello sport ha avuto parole di entusiasmo: “Il prepararsi della città di Napoli a festeggiare lo scudetto è una cosa meravigliosa. E’ bellissimo vedere che la città sia pronta celebrare il frutto del lavoro del club e della passione che è straordinaria. Mi auguro che l’entusiasmo per la vittoria nel calcio dia ulteriori motivazioni per migliorare le cose dal basso. Quando c’è qualcuno che festeggia nel calcio c’è qualcun altro che cerca già una rivincita. L’importante è che tutto avvenga in modo sano, anche dal punto di vista della gestione dell’economia dello sport. Ognuno prenda spunto dai migliori esempi della gestione sportiva facendo anche tesoro degli inciampi, perché è un tempo in cui dobbiamo anche confrontarci con gli errori e con gli sbagli, quindi prendiamo questo e quello, cercando di costruire qualcosa che sia più credibile e che si basi soprattutto sulla reputazione“.