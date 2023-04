Appalti, Ricci (Cgil): "Scelte governo danneggiano lavoratori" Le dichiarazioni del segretario generale a margine della manifestazione del comparto edili a Napoli

"Continua la nostra mobilitazione perché le scelte di questo governo vanno in danno ai lavoratori. Siamo preoccupati perché il decreto sul codice degli appalti ci fa tornare indietro di vent'anni. Subappalti a cascata, affidamento diretto sotto i 150mila euro e soprattutto norme di sicurezza che andranno a farsi benedire perché questa presunta velocità nella consegna dei lavori renderà impalpabili le regole. La Campania ha registrato negli ultimi due mesi un aumento dei morti sul lavoro. Dobbiamo fermare questa tendenza".

Cosí il segretario generale della Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, a margine della manifestazione "Fai la cosa buona" promossa dalle categorie degli edili Fillea Cgil Campania e Feneal Uil Napoli e Campania a Soccavo.

"Il Superbonus, al di là di qualche imperfezione che andava corretta, aveva rimesso in moto aggiunge Ricci - un settore strategico. Il governo ha ancora tempo per modificare questo decreto. Se non lo farà siamo pronti a scendere ancora in piazza".