Il ministro Sangiuliano torna al Mann: "Napoli ritrova il suo rinascimento" Firmati i decreti per Albergo dei Pobveri e Palazzo Fuga con altri 33 milioni

"Ho firmato un decreto per portare sul progetto di Palazzo Fuga e dell’Albergo dei Poveri altri 33 mln di risorse aggiuntive: ai 100 mln che già ci sono se ne aggiungono quindi altri 33 mln”. Così il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, nel corso della conferenza stampa per l’apertura della nuova sezione Campania Romana del Museo archeologico di Napoli (Mann) con la riapertura dopo 50 anni delle sale monumentali.

"Napoli è sempre stata una grande capitale culturale del Mediterraneo e del mondo intero, perché è una grande civiltà, però in questo momento sta ritrovando un suo rinascimento - ha detto Sangiuliano - Tutto ciò va mostrato orgogliosamente e va raccordato all'interno di un grande progetto di sviluppo socio-economico della città. Questa città deve crescere anche in termini di occupazione, di sviluppo, ha delle università molto importanti e tutto ciò deve essere coniugato in un nuovo rinascimento».

Per il direttore del Mann, Paolo Giulierini, «l'apertura di questa sezione colloca il Mann a un livello di primato mondiale rispetto all'archeologia classica. Si tratta di opere straordinarie come la quadriga di Ercolano o come il Doriforo della palestra sannitica di Pompei: icone della classicità e icone della riscoperta delle due città vesuviane. È un dono che il Museo fa alla città di Napoli perché queste statue si potranno vedere anche dall'esterno del Museo, si tratta quindi di un'osmosi sempre più forte tra l'istituto e il centro storico».

Nel pomeriggio al Teatro San Carlo

Il ministro nel primo pomeriggio alle 15 sarà al teatro San Carlo con il sindaco Manfredi per lafine dei lavori di restauro.