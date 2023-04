Napoli, a Città della Scienza l'evento "Borbone Kids Lab" per bambini e famiglie Appuntamento per sabato 15 e domenica 16 aprile per i bambini dai 3 ai 13 anni con i loro familiari

Città della Scienza ospita anche quest’anno i “Borbone Kids Lab”, i laboratori didattici per grandi e piccini realizzati in collaborazione con Caffè Borbone, marchio di riferimento nel business della torrefazione e del caffè porzionato. Nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 aprile i giovani partecipanti di età compresa tra i 3 e i 13 anni, con l’aiuto delle loro famiglie, potranno cimentarsi in diversi laboratori tematici per vivere un fine settimana alla scoperta del mondo del caffè, coniugando apprendimento e divertimento.

Iniziativa per imparare a rispettare l'ambiente e a riciclare le materie prime

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare i più piccoli sui principi fondamentali del rispetto per l’ambiente, insegnando loro a riciclare e riutilizzare le materie prime. Da sempre l’azienda partenopea è attenta al tema del confezionamento responsabile. Nel 2017 ha introdotto la prima cialda compostabile con incarto riciclabile che può essere smaltita nell’umido, dimostrando come sia possibile concretizzare soluzioni sostenibili e, allo stesso tempo, mantenere l’aroma tipico del caffè in un involucro di carta.

Tra le tante attività, infatti, sono in programma laboratori dedicati alla sostenibilità per imparare a donare nuova vita alle cialde ormai esauste e al packaging dei prodotti Caffè Borbone e per scoprire i molteplici utilizzi del caffè come, ad esempio, arricchire il terriccio grazie alle sue proprietà benefiche, far sbocciare fiori dalle cialde usate, scrivere un papiro come gli Egizi con la tecnica del coffee-painting.

Inoltre, in occasione della giornata internazionale dei viaggi dell’uomo nello Spazio, che si celebra il 12 aprile, Caffè Borbone ha ideato, sempre per il fine settimane del 15 e 16 aprile, anche uno speciale laboratorio dove i più piccoli avranno l’occasione di scoprire i segreti sulle galassie e ricrearle con l’aiuto della polvere del caffè.

Ma non c’è età per imparare buone pratiche quotidiane a tutela dell’ambiente. Per questo Caffè Borbone ha rivolto l'invito anche ai genitori a prendere parte ad attività pensate per approfondire tutte le curiosità sul vero caffè napoletano e la sua storia, come consumarlo in maniera responsabile e sana e tutti i benefici che ne possono ottenere. A conclusione, potranno gustare le diverse varietà di Caffè Borbone proposte in cialda, 100% amiche della natura.

I laboratori interattivi destinati ai bambini prevedono un massimo di 20 partecipanti e una durata di 45 minuti.