Trasporti Napoli Pasqua e Pasquetta, accordo ok: ecco gli orari di bus e metro Arriva la fumata bianca in extremis con i sindacati, per non lasciare a piedi migliaia di turisti

Arriva in extremis la fumata bianca per i trasporti nel giorno di Pasqua. Dopo Eav, anche Anm ha trovato l'accordo con i sindacati per il servizio straordinario da garantire nel pomeriggio di domenica 10 aprile.

Dopo quattro incontri si è giunti alla firma. Autobus, metropolitana e funicolari circoleranno regolarmente. Ai dipendenti che lavoreranno in quella giornata sarà riconosciuto un bonus di 230 euro, diviso tra 155 euro di paga e 75 di buoni pasto. L'accordo si estende anche al personale della sosta, cosa che garantirà l'apertura dei parcheggi gestiti da Anm, come Brin, Frullone e Maschio Angioino.

Gli orari di bus e metro e Napoli per Pasqua e Pasquetta

Si chiude un capitolo difficile a cui l’amministrazione Manfredi teneva molto, per non lasciare a piedi migliaia di turisti arrivati in città in queste ore. Domani la metro Linea 1 funzionerà tutta la giornata con una pausa per il pranzo intorno alle 13,30, il servizio riprenderà poi intorno alle 17. L’ultima corsa da Piscinola è fissata alle 12,36, da Garibaldi alle 13,04. La prima corsa pomeridiana riprende da Piscinola alle 16,48, da Garibaldi alle 17,28. Corse regolari anche per le

funicolari Centrale e Montesanto. L’ultima corsa è prevista alle 13, la prima corsa del pomeriggio alle 16,30, l’ultima alle 23,30. L’impianto di Mergellina funzionerà soltanto di mattina. Il servizio bus è sospeso alle 13,30, le corse riprendono alle 16. Gli ascensori cittadini saranno in servizio tra le 7 e le 13. Servizio non stop per l’Alibus. Gli Anm point saranno aperti dalle 7 alle 13,30, riapriranno solo a Garibaldi, Municipio ed Augusteo dalle 16,30 alle 22,30. Diciotto le corse aggiuntive

previste domani e a Pasquetta per la metro Linea 2 sulle tratte Napoli - Villa Literno - Formia, Caserta – Salerno, Napoli – Caserta e Salerno

– Napoli Campi Flegrei. Lunedì in Albis è previsto un servizio con orario festivo ordinario per metropolitana, funicolari e bus. Gli ascensori effettueranno servizio continuativo fino alle 21,30.

Il 18 aprile, inoltre, è previsto un incontro in Comune per affrontare il tema della riorganizzazione dei settori.