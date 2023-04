Maltempo a Napoli, si apre voragine nel parco Comola Ricci e inghiotte un'auto Solo ieri sera la strada era stata riaperta dopo alcuni lavori di manutenzione nel condominio

Un fortissimo temporale si è abbattuto nel primo pomeriggio su Napoli provocando un crollo nel parco Comola Ricci in zona Corso Vittorio Emanuele, dove si è aperta un'enorme voragine nel centro della carreggiata inghiottendo un'auto.

Caos e disagi in tutta la zona e in particolare per i residenti del parco che riferiscono di non riuscire a muoversi nemmeno a piedi. Da quanto si apprende la zona era stata sottoposta aìd alcuni interventi di manutenzione da parte del condominio ed erano terminati soltanto ieri sera, alle 23 infatti la strada è stata riaperta. Ora è necessario approfondire per capire le cause dell'apertura delle voragine in strada.