Pasqua da record: file al Mann, folla tra i Quartieri. Cristo Velato, è sold out Incredibili numeri per la città di Partenope: migliaia di turisti ammirano le bellezze di Napoli

Napoli da record per il giorno di Pasqua, città invasa dai turisti 200mila i visitatori arrivati da tutto il mondo per vivere la città, tra vicoli siti d'arte, quartieri spagnoli, gli affollatissimi decumani Mann, il Lungomare e le straordinarie meraviglie di Partenope, che è in festa in attesa della vittoria dello scudetto. Presenze da record anche a Bacoli nell'area flegrea tra la Piscina Mirabilis, Baia Sommersa, e il suggestivo Macellum di Pozzuoli. Navette e parcheggi gratis sono stati disposti dal sindaco Josi Della Ragione e martedì arriveranno i mistri Masumeci e Sangiuliano per ammirare le grandi bellezze della terra dei vulcani.

La magia di Santa Luciella, l'incanto di Capodimonte

Continua ad incantare la magia di Santa Luciella con la sua straordinaria storia delle capuzzelle, che ha il sapore unico della tradizione e unicità. La fila intorno al Mann è così lunga da formare una U che copre tutta l'ampiezza del larghissimo palazzo in cui sorge il Museo Archeologico, tra via Pessina, Piazza Cavour e la Galleria Principe. Code da centinaia di metri e composte da gente di ogni lingua e nazionalità. Questo appena descritto, è un segno della rinascita portata da questa Pasqua partenopea, in cui sono arrivati circa 200mila visitatori in città. E il Mann non è il solo a far registrare numeri da record. Tutti i musei sono letteralmente strapieni: Cappella Sansevero, Palazzo Reale, Santa Luciella.

Code al Mann e Palazzo Reale

Quanto a Palazzo Reale, fino alle 17.30 di ieri si contavano 2100 visitatori. Record di presenze anche a Cappella Sansevero, che conferma il sold-out da sabato fino a Pasquetta, con oltre 7mila prenotazioni. Una tre giorni di folla totale per ammirare il Cristo Velato alle spalle di piazza San Domenico. Dati significativi anche per il museo di Capodimonte, che ha fatto registrare 1147 ingressi solo nel sabato della vigilia di Pasqua. E proprio in questo quadro, cioè quello della rinascita di cui Partenope è protagonista in questa primavera, che il ministro della Cultura Gennaro ha assicurato: «In pochi mesi - questo il suo commento - abbiamo lavorato per un forte rilancio del sistema museale, attivando i fondi del Pnrr e altre risorse. Mi sono recato personalmente al Mann tre volte, tre volte a Capodimonte, a Pompei, due volte alla Reggia di Caserta e martedì sarò al parco di Baia. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo e lavorare per renderlo sempre più splendente e efficiente. Sto lavorando anche per rafforzare gli organici vista la carenza di personale».