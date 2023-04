Napoli Est, Impianti GNL: Pronta una grande manifestazione Il consigliere Muscarà: “I cittadini aspettano ancora le bonifiche, sono abbandonati a loro stessi.

"Il 12 aprile si terrà contro la costruzione degli impianti GNL, una conferenza stampa sotto la sede Rai di Napoli, il 14 aprile alle 10.00 poi si terrà la manifestazione a piazza San Giovanni Battista a Napoli - dichiara il consigliere Muscarà - parteciperò anche io con i cittadini! La popolazione di Napoli Est a cominciare da San Giovanni a Teduccio, da sempre ignorata, per le bonifiche tanto richieste di un territorio tra i più inquinati della Campania, adesso si ritrova a combattere senza essere stata ascoltata su questa scelta, contro questi nuovi impianti, che determineranno un peggioramento della condizione di vita di un quartiere già fortemente abitato quanto dimenticato. Parteciperanno alla manifestazione i comitati attivi di Napoli Est, ossia coloro che in primis portano avanti questa battaglia per la bonifica del territorio".