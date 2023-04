Largo Maradona, si studia il piano anti caos. Bostik: in 2 giorni 30mila turisti Parla lo storico Tifoso che volle il murales del Pibe de Oro

Ci sarà una riunione ad hoc domani al Viminale per parlare del piano sicurezza in vista della festa dello scudetto del Napoli. Serve un piano Anti Caos, soprattutto per il Quartieri Spagnoli, visti i numeri dello scorso week end in Largo Maradona, con oltre 30mila persone in pellegrinaggio, davanti al murales del Pibe de Oro. Domani con il ministro Piantedosi si confronteranno il sindaco Manfredi, il prefetto Palomba, il questore Giuliano e forse anche il presidente de Laurentiiis. Pedonalizzare la zona, predisporre la presenza di più forze dell'ordine sono alcune delle ipotesi sul tavolo. Una cosa è certa, grazie al murales si è avuto il rinascimento dei quartieri spagnoli: “Sicuramente si è ridotta la delinquenza in una zona calda della città, garantendo l'arrivo dei turisti fino alla parte alta dei quartieri. Ogni giorno arrivano migliaia di tifosi e turisti. Largo Maradona è tappa irrinunciabile per chi ama Napoli”, spiega Antonio Esposito, lo storico Bostik che volle il murales del campione argenino in via De Deo.