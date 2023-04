Omicidio di Mergellina, resta in carcere il presunto assassino di Francesco Pio La decisione del Riesame al termine dell'udienza

Resta in carcere Francesco Pio Valda, il 19enne accusato di aver ucciso Francesco Pio Maimone nella zona degli chalet a Mergellina.

L'indagato resta in carcere, così come deciso al termine dell'udienza presso il tribunale di Napoli. All'esterno questa mattina c'è stato il presidio organizzato da familiari e amici della vittima: "Non vogliamo vendetta ma giustizia", il messaggio scandito a chiare lettere dai manifestanti.

Valda è accusato di aver sparato i colpevoli di pistola che hanno tolto la vita al giovane originario di Pianura.

Il provvedimento è stato adottato dalla decima sezione del Riesame. L'avvocato difensore aveva chiesto la revoca della misura cautelare: istanza però respinta dai giudici.