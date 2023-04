Festa scudetto Napoli, Piano sicurezza del Viminale: più agenti in strada Vertice a Roma tra sindaco Manfredi, ministro Piantedosi e patron del Napoli De Laurentiis

Si è conclusa da poco la riunione convocata al Viminale per discutere degli aspetti relativi all'organizzazione e dunque alla sicurezza in occasione dei festeggiamenti per la conquista dello scudetto da parte del Calcio Napoli .

Al tavolo hanno partecipato il ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il presidente della società calcistica, Aurelio De Laurentiis, il prefetto e il questore di Napoli, rispettivamente, Claudio Palomba e Alessandro Giuliano ei vertici delle forze dell'ordine a livello nazionale.

Il Viminale ha confermato il proprio sostegno con un rafforzamento delle forze dell'ordine e la realizzazione di un Piano sicurezza da mettere in campo sia in occasione della 'festa spontanea', che ci sarà nel giorno in cui la squadra conquisterà matematicamente il titolo, sia in occasione della festa organizzata che si svolgerà a chiusura del campionato il 4 giugno. In questi dati - si apprende - i festeggiamenti si svolgeranno nel post partita all'interno dello stadio 'Maradona', per poi spostarsi in varie piazze della città.

Palco principale sarà naturalmente piazza Plebiscito mentre gli altri luoghi per la festa 'diffusa' si ipotizza possano essere: piazza Mercato, piazza Ciro Esposito a Scampia e l'ex base Nato a Bagnoli.

Festa Scudetto, Manfredi: “Il Comune non può gestire la sicurezza”

“I temi della sicurezza non possono essere gestiti solo dal Comune, è un tema che va condiviso con la Prefettura e con il Viminale e lo faremo nei prossimi giorni”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, alla vigilia dell'incontro parlando dei flussi turistici che la città registra in questa fase in concomitanza con i festeggiamenti per lo scudetto del Napoli ormai alle porte. Il Comune non è in grado di garantire la gestione della massa di persone che si muoverà in occasione dello scudetto, secondo alcune stime almeno un milione.