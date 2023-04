"Disuguaglianza e democrazia": il libro di Leonardo Morlino e Francesco Raniolo Università degli studi Federico II aula Dainelli, martedì 18 aprile ore 15.00

Presentazione del libro "Disuguaglianza e democrazia" di Leonardo Morlino e Francesco Raniolo. Mondadori Università 2022.

L'evento è in programma a Napoli al dipartimento di scienze politiche dell'Università degli studi Federico II aula Dainelli ore 15 del prossimo 18 aprile. Introduce Vittorio Amato direttore del dipartimento, ne discutono Nicolò Conti Unitelma Sapienza di Roma, Paolo Ricci Università di Napoli Federico II e Francesco Raniolo Università della Calabria Co-autore del volume.

La descrizione da Feltrinelli Ibs.it

L'uguaglianza è un ideale oggi molto presente. In concreto, quali sono i fattori istituzionali, quali gli attori interni ed esterni che possono promuovere le diverse uguaglianze, quali le politiche più sostenibili? E oggi la sinistra, ma anche i sindacati, sono ancora i protagonisti di quelle politiche oppure si può fare solo riferimento ai movimenti di protesta? In questa analisi non dobbiamo dimenticare né quale sia la domanda effettiva di uguaglianza esistente nelle nostre democrazie né tutti gli ostacoli interni ed esterni all'uguaglianza, e neanche il ruolo dell'Unione Europea. Infine, dopo la pandemia e l'invasione russa dell'Ucraina, se oggi un attore politico volesse promuovere gli ideali ugualitari che cosa dovrebbe fare? La ricerca prova a rispondere a queste domande analizzando diciotto democrazie europee dalla caduta del Muro di Berlino ad oggi.