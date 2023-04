Napoli, collassa una fogna e si apre voragine di 10 metri a Secondigliano Centinaia di persone senza acqua e gas. L'Abc valuta colonnine per il rifornimento

Una voragine si è aperta stanotte in via del Cassano a Secondigliano. Il manto stradale ha ceduto al confine tra Secondigliano, Capodimonte e Miano, nell'area nord della città. Con la pioggia incessante delle ultime ore all'altezza del civico 60 si è aperto un buco enorme proprio al centro della strada.

Sul posto sono subito intervenuti la Protezione Civile del Comune di Napoli e i Vigili del Fuoco, che hanno immediatamente transennato l'area, chiudendo la strada alla circolazione.

da quanto si apprende sembra che la strada sia sprofondata a causa del cedimento di una fognatura. L’Abc, l'azienda idrica, sta già lavorando per la messa in sicurezza e il ripristino, ma per ora ci sono decine di famiglie senza acqua né gas.Si valuta l'installazione di colonnine per il rifornimento di acqua nella zona.

Nelle prime ore della mattinata la voragine si è ulteriormente allargata fino a raggiungere un diametro di dieci metri e circa otto di profondità.

Il precedente nella stessa strada nel 2021

Il 20 gennaio del 2021, circa due anni fa in questo punto la strada aveva già ceduto inghiottendo un'auto parcheggiata. I residenti lamentano scarsa manutenzione.

Prorogata l'allerta meteo fino a lunedi 17

La Protezione Civile della Campania, ha prorogato ed esteso all'intero territorio regionale l'allerta meteo già attiva per piogge e temporali fino alle 6 di lunedì 17 aprile. Il livello di criticità, ossia del rischio idrogeologico per temporali è Giallo su tutto il territorio. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da grandine, fulmini e raffiche di vento. Le precipitazioni, in alcuni punti del territorio quindi saranno repentine e intense.