Maxivoragine a Secondigliano, evacuati due palazzi: "Sfiorata la tragedia" Operai a lavoro per ripristinare acqua e gas, ma la pioggia incessante rallenta le operazioni

"Per fortuna è accaduto alle 3,30 di notte, altrimenti sarebbe stata una tragedia". E' netto il vice presidente della VII Municipalità, Giuseppe Grazioso, che insieme al presidente Antonio Troiano sono da questa mattina a via del Cassano a Secondigliano, dove si è aperta una maxi voragine profonda più di dieci metri. Il sistema fognario è collassato probabilmente sotto il peso delle infiltrazioni dovute al maltempo delle ultime ore. Al momento i tecnici stanno realizzando un bypass delle condotte sulla sede stradale con un tubo provvisorio e sono al lavoro per il ripristino della fornitura idrica e del sistema fognario. Nel corso della giornata è stato interdetto anche il passaggio pedonale e sono stati sgomberati i due fabbricati adiacenti alla voragine.

La polizia municipale di Napoli sta individuando i residenti degli edifici a ridosso dell'ampia voragine che si è aperta la scorsa notte in una strada di Secondigliano per diffidarli dall'entrare negli immobili più a rischio, fino all'eliminazione del pericolo. La voragine è risultata di circa 200 metri quadrati di superficie e otto metri di profondità, "con tranciamento dei sottoservizi fognari, idrici e condotta gas e cavi elettrici e telefonici sospesi", secondo un sopralluogo effettuato in tarda mattinata dal Comune. Nel corso del sopralluogo è stato constatato che il terreno perimetrale della voragine, costituito da pozzolana e lapillo, iniziava a franare avanzando in direzione di alcuni fabbricati di via del Cassano, con pericolo per le fondazioni. E dunque, non potendosi escludere un ulteriore aggravamento del dissesto, tenuto conto anche dell'allerta meteo gialla e a tutela della incolumità delle persone, la Polizia municipale si è messa all'opera per "identificare e diffidare dal praticare, fino ad eliminazione del pericolo, i residenti" degli immobili ritenuti più a rischio.

"I tecnici dell'Abc (Azienda speciale per la gestione di risorse idriche di Napoli, ndr) stanno lavorando per riparare i danni, nessuno si sta risparmiando perché i disagi e il pericolo per la pubblica incolumità di questa popolazione viene prima di ogni cosa - continua Grazioso - Siamo in contatto costante con i vertici comunali e i ecnici dell'Abc per seguire le operazioni, ma la pioggia continua a cadere copiosa e la voragine è ancora piena d'acqua, per questo i lavori richiedono grande attenzione".

Circa venti famiglie evacuate, i cercano soluzioni alloggiative

"Al momento si è reso necessario chiedere ai condomini di due palazzi che affacciano sulla voragine si uscire dalle case e trovare una sistemazione provvisoria almeno per questa notte - aggiunge il vice presidente della settima municipalità - Purtroppo non sappiamo quanto potrà durare il disagio. Speriamo non più di tre o quattro giorni. In ogni caso per chi non ha la possibilità di essere ospitato ci siamo già attivati con i servizi centrali del Comune di Napoli per trovare una soluzione già da domani. E sempre domani avremo il quadro della situazione più chiaro, nella speranza che smetta di piovere per consentire ai tecnici e agli operai di agire in sicurezza e più velocemente"

Il precedente nella stessa strada nel 2021

Il 20 gennaio del 2021, circa due anni fa in questo punto la strada aveva già ceduto inghiottendo un'auto parcheggiata. I residenti lamentano scarsa manutenzione.

Prorogata l'allerta meteo fino a lunedi 17

La Protezione Civile della Campania, ha prorogato ed esteso all'intero territorio regionale l'allerta meteo già attiva per piogge e temporali fino alle 6 di lunedì 17 aprile. Il livello di criticità, ossia del rischio idrogeologico per temporali è Giallo su tutto il territorio. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da grandine, fulmini e raffiche di vento. Le precipitazioni, in alcuni punti del territorio quindi saranno repentine e intense.