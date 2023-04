Napoli, scatta il nuovo piano traffico in Piazza Municipio: ecco come cambia Cambiano i sensi di marcia in una zona interessata già da tre cantieri

Napoli, piazza Municipio alla prova. Apre oggi il cantiere della metro all'altezza di via De Pretis e scatta il nuovo piano traffico istituito dal Comune di Napoli con l'Ordinanza n. 184 del 13/04/2023.

Cambiano i sensi di marcia intorno alla maxi isola pedonale

Operai a lavoro per la segnaletica orizzontale e verticale, appena saranno concluse le operazioni tra poche ore parte il nuovo dispositivo di circolazione. Apre la corsia all'altezza del fossato del Maschio Angioino.

1. nella carreggiata lato Castel Nuovo, istituito il senso unico di marcia da via Vittorio Emanuele III a via Ammiraglio Ferdinando Acton;

2. per i veicoli che percorrono la carreggiata lato Castel Nuovo: a) obbligo di svolta a destra all’incrocio con via Ammiraglio Ferdinando Acton; b) obbligo di dare precedenza ai veicoli transitanti su via Ammiraglio Ferdinando Acton;

3. nella carreggiata compreso tra via Agostino Depretis e via Medina, istituito il senso unico di marcia con direzione via Medina;

4. divieto di sosta permanente con rimozione coatta nelle carreggiate di cui ai punto 1 e 3

Piazza Municipio stressata da tre cantieri

Il nuovo dispositivo scatterà in una zona interessata già da tre cantieri e l'impatto sulla circolazione protrebbe essere difficile. I lavori di Terna sono ormai arrivati all'incrocio di Portosalvo e in prosecuzione su via Marina ci sono anche altri cantieri per la ripavimentazione necessaria a ospitare la tappa del Giro d'Italia, per la sistemazione in superficie di Piazza Municipio e per l'uscita della metropolitana lato Porto. Sindacati e agenti di polizia municipale sono rpeoccupati. Con un organico già ridotto all'osso sarà difficile gestire il traffico in pieno centro. Per non parlare delle difficoltà per i mezzi di soccorso e per il trasporto pubblico.

In attesa del dispositivo definitivo

Quella di oggi è la prima rivoluzione in attesa di quella definitiva quando sarà ultimata la stazione della metropolitana. Il piano traffico definitivo infatti prevede in Piazza Municipio il senso unico in salita sulla strada che costeggia il Mercadante, mentre sul lato del fossato del Maschio Angioino la circolazione resterà solo in discesa. Via Cristoforo Colombo tornerà a doppio senso di marcia con una corsia che verrà utilizzata per entrare nella city e l'altra per uscire.