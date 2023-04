Napoli: funicolare di Chiaia chiusa da 200 giorni Partito il quarto bando di gara con scadenza al 9 maggio prossimo

"Da 200 giorni, visto che è stata chiusa il 1° ottobre dell'anno scorso, i treni della funicolare di Chiaia, che ogni giorno trasportavano 15mila passeggeri, la maggior parte dei quali lavoratori e studenti, sono fermi, mentre le porte delle stazioni restano sbarrate senza che ci siano operai al lavoro, assestando un altro duro colpo a un trasporto pubblico che a Napoli notoriamente fa acqua da tutte le parti. Le ripercussioni, in questo lungo periodo di tempo, si sono subito manifestate anche per la totale insufficienza dei mezzi sostitutivi messi in campo dall'Anm.

Il traffico, nelle aree un tempo servite dall'impianto a fune, con particolare riguardo al quartiere Vomero, ogni giorno va letteralmente in tilt con strade e piazze bloccate, segnatamente nelle ore di punta, all'ingresso e all'uscita delle scuole, lungo le arterie che si dipartono da piazza degli Artisti per raggiungere le altre zone della collina ma anche nel quadrilatero via Cimarosa, via Bernini, via Stanzione, via Annella di Massimo.

A ritornare il nuovo traguardo con le conseguenze scaturite dal fermo dell'impianto è Gennaro Capodanno, ingegnere, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, da lustri impegnato a segnalare le vicende e purtroppo le continue problematiche che da tempo stanno caratterizzando la vita delle quattro funicolari cittadine, fondatore sul social network Facebook del gruppo "Napoli: gli "orfani" della funicolare di Chiaia.

Nel contempo - continua Capodanno - cresce il disappunto per l'eccessiva durata dei lavori alla funicolare di Chiaia, per la quale in questi giorni palazzo San Giacomo ha pubblicato il quarto bando per l'affidamento dei lavori di revisione ventennale, dopo che i primi tre non hanno raggiunto la scopo prefissato, vale a dire quello d'individuare la ditta alla quale affidare i lavori di revisione ventennale all'impianto. Certamente si tratta di lavori importanti che riguardano la sostituzione di tutte le apparecchiature elettriche, elettromeccaniche e meccaniche della sala argano e degli impianti connessi alla trazione, per un importo complessivo di circa 7 milioni di euro. Ma trecento giorni ovvero dieci mesi sono tanti e l'impianto, considerando che il termine per la presentazione delle offerte della nuova gara è stato fissato per le ore 12 del 9 maggio prossimo, aggiungendo i tempi per consentire eventuali ricorsi dopo l'assegnazione, per realizzare i lavori e infine per effettuare le prove finalizzate a ottenere il nulla osta dell'Ansfisa, rischia di riaprire non prima di maggio dell'anno prossimo, se tutto va bene, anche se in passato notoriamente si sono verificati non pochi ritardi per analoghi lavori effettuati sugli impianti a fune del capoluogo.

Peraltro - aggiunge Capodanno - non si comprende perché il tempo per l'esecuzione dei lavori sia stato prolungato a dieci mesi, diversamente da quanto indicato originariamente, quando si prevedeva che l'impianto dovesse rimanere fermo solo sei mesi. Tanto anche alla luce del dato che, anche in quest'ultima gara bandita per l'appalto come nella precedente, risultano stralciati i lavori relativi alle opere edilizie non strettamente connesse all'intervento sulle parti elettromeccaniche, come quelli alle facciate, lavori edili che dovrebbero essere effettuati successivamente, con l'impianto in funzione, anche se su questo aspetto c'è ancora poca chiarezza.

Di fatto - sottolinea Capodanno -, per i 15mila utenti che quotidianamente, nei giorni feriali, utilizzano la funicolare di Chiaia, si allunga, e di molto, il periodo durante il quale devono sopperire alla mancanza dell'importante quanto veloce impianto di trasporto pubblico, i cui treni collegano le due stazioni terminali in poco più di tre minuti, andando a penalizzare anche i viaggiatori che affluiscono dalle due stazioni intermedie di Palazzolo e di Corso Vittorio Emanuele, per i quali, allo stato, non risulta ancora istituito alcun mezzo sostitutivo su gomma.

A questo punto - puntualizza Capodanno - occorre assolutamente considerare tutte modalità operative per accelerare i tempi per la realizzazione dei lavori di manutenzione alla funicolare di Chiaia, anche effettuando lavorazioni nelle ore notturne e su tre turni, incrementando, laddove ciò si rendesse necessario, pure il numero di operai. In altre parole il tempo di durata dei lavori deve essere ridotto, al massimo, al periodo originario, vale a dire a sei mesi. In questo modo la funicolare di Chiaia potrebbe riaprire al pubblico entro le prossime festività natalizie.

Comunque vada - conclude Capodanno - Napoli ancora una volta acquisirà un nuovo primato negativo nell'ambito del funzionamento del trasporto pubblico. Difatti, con l'attuale previsione, alla fine, la funicolare di Chiaia, se tutto va bene e se non venissero ridotti i tempi per l'esecuzione dei lavori, così come richiesto, sarà rimasta chiusa per 19 mesi, oltre anno e mezzo, battendo ampiamente il primato detenuto dalla funicolare Centrale che, sempre per i lavori di revisione ventennale, rimase chiusa al pubblico dal 1° agosto 2016 al 22 luglio 2017, dunque per poco meno di un anno ".