Voragine di secondigliano, tornano a casa i residenti sgomberati Dopo quasi una settimana di disagi finalmente il rientro, ma si continua a lavorare

Voragine di Secondigliano, i residenti sgomberati fanno ritorno nelle loro case. Si tratta dei nuclei familiari allontanati da tre condomini di via del Cassano dopo lo profondamento di domenica scorsa per un guasto alle tubature dell'acqua.

Ad annunciarlo il presidente della settima Municipalità Antonio Troiano che racconta: "Stanotte è stato emozionante, dopo tanti giorni duri e tristi, portare un po' di felicità alle famiglie colpite dalla voragine a Via Cassano. Dopo ore difficili, battaglie contro il tempo, lavori dei tecnici senza sosta, siamo riusciti a far rientrare a casa le famiglie evacuate per precauzione dopo la rottura del collettore fognario principale".

Ieri l'Abc aveva fato sapere che era stata ripristinata la funzionalità della fogna collassata in Via del Cassano. Contemporaneamente continuano le verifiche sia del collettore fognario profondo, al momento bypassato grazie ad un'idrovora/motopompa, che degli impianti di scarico degli edifici sovrastanti la voragine.