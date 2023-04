Napoli, apertura parco agricolo-didattico Vomero, Capodanno: ennesimo annuncio "Fine giugno" per l'incompiuta che con i suoi vent'anni ha battuto ogni record

Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, dopo le ultime dichiarazioni al riguardo, rilasciate in questi giorni dall'assessore al verde del Comune di Napoli, Santagada, interviene, ancora una volta, sulle vicende. oramai datate, per la realizzazione del parco agricolo-didattico, una delle opere pubbliche assurte tante volte alla ribalta delle cronache, ma che non hanno ancora visto la luce, nell’area collinare del capoluogo partenopeo.

In un ambito peraltro dove, come dimostrano le tormentate vicende, per esemplificare, del parco Mascagna e della villa Floridiana, il verde pubblico è del tutto insufficiente e maltenuto rispetto alle effettive esigenze della popolazione residente.

Parliamo del parco agricolo-didattico che sarebbe dovuto sorgere, ma il condizionale a questo punto è d’obbligo, visto che sono passati oltre vent’anni dall’inizio di questo tormentone, nell’area dell’ex gasometro, posta, al Vomero, tra viale Raffaello e salita Cacciottoli e che si arricchisce di una nuova puntata nell'eterna telenovela che sta caratterizzando i lavori per la sua realizzazione.

"Dopo il flop del 31 ottobre dell'anno scorso, data entro la quale l'amministrazione comunale partenopea si era impegnata ad aprire il parco - puntualizza Capodanno - , c'era sta una nuova indicazione ma non una data precisa, come avviene di prassi quando si appaltano lavori pubblici: si parlava di un rinvio dell'apertura entro febbraio 2023. Ma i residenti, che più volte avevano manifestato delusione e rabbia per i continui rinvii per il completamento di un parco molta atteso, non vedendo operai nel cantiere e riscontrando, anche con rilievi fotografici, che i lavori erano fermi, con l'approssimarsi della nuova scadenza chiesero informazioni e così vennero a conoscenza di un nuovo rinvio. Poi, in questi giorni, l'ultimo annuncio, almeno al momento, dell'assessore al verde pubblico del Comune di Napoli che fa slittare ancora una volta l'appuntamento per l'inaugurazione a fine giugno. Così di rinvio in rinvio i lavori, per questa novella tela di Penelope, non hanno ancora trovato la loro conclusione. Nel frattempo gli stessi residenti hanno, tra l'altro, segnalato le condizioni nelle quali versa l'impalcatura che da anni sorregge il muro di recinzione dell'area interessata, lungo salita Cacciottoli, temendo il crollo del muro e dell'impalcatura e auspicando gli interventi del caso.

Nel marzo del 2011, dopo varie traversie – ricorda Capodanno -, il progetto del parco agricolo-didattico fu finalmente presentato in pompa magna alla stampa, nel mentre erano da poco iniziati i lavori che sarebbero dovuti durare sei mesi. Invece da allora sono trascorsi quasi dodici anni.

Oltre due milioni di euro a suo tempo finanziati ma, a distanza di tanto tempo, i napoletani sono ancora in attesa che veda la luce questo parco che doveva sorgere su di un’area acquisita dal Comune di Napoli, di circa 14mila metri quadrati, area che fino agli anni ’80 era stata occupata da una campana gassometrica e dalle relative attrezzature per il suo funzionamento.

Il parco in questione - continua Capodanno - fu progettato su un’area vincolata, che precedentemente apparteneva a un privato, e su una parte della quale si voleva realizzare un parcheggio interrato. Dopo una serie di battaglie giudiziarie, sostenute anche da associazioni e residenti, il Comune di Napoli elaborò una variante per un progetto di riqualificazione, variante approvata con deliberazione consiliare n. 44/2001 e deliberazione di Giunta comunale n. 2365/2002. Da allora sono trascorsi oltre vent'anni e, nel frattempo, per molti il parco agricolo-didattico in questione è diventato solo una chimera.

Da sottolineare - conclude Capodanno - che, se e quando finalmente saranno terminate le opere, occorrerà poi attivare tutte le procedure per la gestione del nuovo parco. Un'attività complessa, come testimoniano le vicende di un'altra struttura comunale, presente nell'ambito della municipalità collinare, sovente alla ribalta delle cronache cittadine: la casa della socialità, per la quale, dopo oltre quattro anni dal termine dei lavori, si attende ancora che ne venga definito l'affidamento, con la conseguenza che continua a rimanere chiusa e in stato d'abbandono, circondata da erbacce e rifiuti di ogni genere ".