Terremoto a Napoli: 7 scosse nella notte ai Campi Flegrei La più forte di magnitudo 2.7 avvertita fino a Fuorigrotta

Paura alle prime luci dell’alba nella zona dei Campi Flegrei dove c’è stata una nuova scossa di terremoto. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) haregistrato il terremoto alle ore 05.03. La magnitudo è stata di 2.7 e la profondità di 2 km.

Scossa di terremoto Campi Flegrei 26 aprile

Numerose le segnalazioni nei gruppi social legati al territorio dove in tanti hanno condiviso la notizia di una nuova scossa di terremoto. Proprio per la minima profondità a cui è avvenuto, il sisma è stato avvertito indistintamente da tutta la popolazione dei Campi Flegrei, ma anche in diversi quartieri di Napoli e in comuni della provincia, da Qualiano a Casalnuovo.

Le scosse hanno avuto tutte epicentro ad Agnano, in zona via Antiniana, fatta eccezione per la prima, localizzata invece in zona Aeronautica. Il primo evento è stato registrato dai sismografi dell'Ingvi alle 3:40 (magnitudo 0.4, profondità 2.7). Circa mezz'ora dopo, alle 4:07, la seconda scossa: profondità 1.4, magnitudo 0.3. Alle 4:37 è stata registrata una scossa di magnitudo 1.2 (profondità 3.9). La quarta scossa alle 4:58: magnitudo 1, profondità 3 km.

La quinta pochi minuti dopo: alle 5:03 i sismografi hanno registrato l'evento con profondità stimata ad 1.8 km e magnitudo 2.7; è stata chiaramente avvertita dalla popolazione in tutta l'area flegrea: in quei minuti ci sono state numerose segnalazioni dai diversi quartieri e zone di Napoli Ovest (Bagnoli, Cavalleggeri, Agnano) e dai comuni dell'immediata provincia, come Pozzuoli e Quarto, e parecchi sono stati i post sui social scritti da cittadini che si erano svegliati per via della scossa.

Il sito riporta altri due eventi in pochissimi minuti: uno alle 5:05 (magnitudo non riportata, profondità 3.8 km) e uno alle 5:05, a 2.2 km di profondità e magnitudo di 1.9. Le intensità, come sempre, sono stimate con un margine di errore (in positivo o in negativo) di 0.3.

