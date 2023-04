Svolta per la Whirlpool, ecco la "Tea Tek Group": salvi tutti i 312 lavoratori L'annuncio del commissario Zes, Giosy Romano. Soddisfatti anche i sindacati

Dopo mesi di attesa, è arrivata la svolta per l’ex Whirlpool di Napoli: il commissario Zes Giosy Romano ha fatto sapere che si è conclusa la procedura per il trasferimento dello stabilimento di via Argine.

Ad aggiudicarsi la gestione è la “Tea Tek Group spa”, che si è impegnata anche a garantire a salvaguardia dei livelli occupazionali, attraverso il reimpiego di tutti i 312 lavoratori.

Soddisfatto Giosy Romano, che ha sottolineato il rispetto della tempistica e la sinergia istituzionale.

“Il risultato conseguito è la plastica dimostrazione del valore e delle potenzialità della nostra Zona Economica Speciale”, ha aggiunto il commissario.

Di “ottima notizia per i lavoratori” hanno parlato anche le sigle sindacali, da anni impegnate in un duro braccio di ferro sull’ex Whirlpool.

"La notizia anticipata dal commissario per le Zes in Campania, Giosi Romano, nel corso dell'incontro di oggi in merito alla chiusura della procedura per il trasferimento del sito ex Whirlpool all'azienda Tea Tek è una buona notizia, frutto dell'impegno della struttura commissariale e del confronto con le organizzazioni sindacali. L'auspicio è di avviare al più presto i contatti con l'azienda per conoscere nel dettaglio gli impegni assunti partendo dall'assorbimento dei 312 lavoratori e lavoratrici della ex Whirlpool". Così in una nota i segretari generali di Cgil e Uil Campania, Nicola Ricci e Giovanni Sgambati e il segretario Cisl Campania, Giuseppe Esposito.