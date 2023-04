Derby Napoli-Salernitana, domani la decisione sull'eventuale rinvio Il Viminale prende tempo, intanto monta la polemica (anche istituzionale) tra le due città

E' atteso domani il pronunciamento dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive a proposito dell'eventuale rinvio di Napoli-Salernitana, in programma sabato alle 15. Gli azzurri hanno chiesto di spostare il match a domenica, anche per garantire l'ordine pubblico in città.

Concetto ribadito a più riprese dal sindaco Gaetano Manfredi, in costante collegamento con la prefettura partenopea e il Viminale. La vicenda però ha superato l'ambito prettamente sportivo ed ha investito anche i livelli istituzionali.

Scavando un solco anche tra i sindaci delle due città. Mentre Napoli spinge per il rinvio, a Salerno si chiede di garantire la regolarità del campionato: "Faremo dei passi ufficiali con il questore ed il prefetto per fare in modo che non si squilibri il campionato", ha detto il sindaco Vincenzo Napoli.

"Comprendiamo i motivi di ordine pubblico ma vanno coniugati con aspetti di regolarità del campionato che vanno fatti salvi. Si possono spostare le partite ma creando le condizioni affinché non si turbi il prosieguo del campionato e le squadre abbiano la loro possibilità di recupero sportivo e fisico. Bisogna fare in modo che tutto tenga in un ragionamento equilibrato", ha aggiunto il primo cittadino di Salerno.

"Non dobbiamo fare lotte di campanile, noi facciamo un ragionamento equilibrato, razionale. Credo che ci siano le condizioni per fare in modo che tutto si tenga e che la Salernitana non sia penalizzata in questo meccanismo che corre il rischio di essere stritolante", le parole di Napoli.

Intanto anche la Regione è pronta a fare la propria parte per il terzo scudetto del Napoli: nelle prossime ore il presidente Vincenzo De Luca farà il punto sulla collaborazione della Regione per i festeggiamenti del Napoli campione d'Italia.